الرئيس العراقي يستقبل نائب وزير الخارجية الأميركي

استقبل رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الخميس، ديفيد هيل نائب وزير الخارجية الأميركي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن بيان للرئاسة، أن هيل أكد دعم بلاده لاستقرار وأمن العراق و تحقيق تطلعات العراقيين في العيش بسلام وحرية واحترام السيادة العراقية.

وأشار رئيس الجمهورية الى أهمية الدعم الدولي للعراق واستكمال النصر على الإرهاب، مشدداً على أن تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني العراقي بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وجرى، خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى، أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الخميس، استعداد المنظمة الدولية لدعم الانتخابات العراقية المقبلة.

وتعهدت بلاسخارت، خلال اجتماعها اليوم برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بدعم جهود مجلس النواب في تطوير الأوضاع السياسية واستعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة من أجل تحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخابات وفق القانون الجديد.

وبحث الجانبان، حسب بيان للدوائر الإعلامية في البرلمان العراقي، "تطور الأوضاع السياسية في العراق وضرورة اختيار حكومة ضمن التوقيتات الدستورية تلبي مطالب الشعب العراقي".

كما ناقش الجانبان جهود البرلمان العراقي "في المضي بتشريع قانون الانتخابات الجديد، وإنجازه بالشكل الذي يُمكِّن العراقيين من الانتخاب بشكل شفاف وأكثر مقبولية، ويسمح لكل أبناء الشعب بالوصول إلى مجلس النواب وفق نظام أعلى الأصوات، والتأكيد على أهمية إعادة الثقة بالعملية الانتخابية والسياسية".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي، يوم الاثنين المقبل، جلسة اعتيادية لحسم إقرار قانون الانتخابات العراقية الجديد.