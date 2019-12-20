الجامعة العربية تندد بافتتاح البرازيل مكتباً في القدس

نددت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بافتتاح البرازيل مكتبا تجاريا في مدينة القدس المحتلة.

وحذرت الجامعة، في أعقاب إثر اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، من تنفيذ الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو تعهده نقل السفارة البرازيلية إلى المدينة.

كان الرئيس البرازيلي قد أعلن أنه سيتبع خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثيرة للجدل بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس، ما يعني ضمنياً الاعتراف بهذه المدينة كعاصمة لإسرائيل.

وافتتحت البرازيل، الأحد الماضي، مكتبها التجاري في القدس المحتلة.

وقالت الجامعة العربية، إثر الاجتماع الذي دعت إليه دولة فلسطين، إنّ القرار الإسرائيلي أحادي وغير قانوني، ووصفته بأنّه "منحاز للاحتلال الإسرائيلي (ويأتي) دعما لسياساته غير القانونية".

وحذرت المنظمة العربية من أنّ تحوّل السياسات البرازيلية من شأنه "أن يضر بشكل خطير بالعلاقات العربية-البرازيلية وبالمصالح".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية خلال حرب عام 1967 وألحقتها بها في وقت لاحق في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

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