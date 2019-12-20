كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يطالب بمحاكمة عاجلة.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"محاكمة فورية"، في مجلس الشيوخ، خشية تدخل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في طريقة المحاكمة.

كانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، قالت إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.

وقال الرئيس الأمريكي: "بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب أو محامين أو شهودا أو أي شيء، فهم يريدون الآن أن يُملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة"، مضيفا: "أريد محاكمة فورية!!"

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أحال مجلس النواب الأمريكي، الخميس، الرئيس دونالد ترامب، للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، بعد التصويت بالأغلبية على إدانته بتهمة سوء استغلال سلطاته.

وقرر المجلس بأغلبية 230 صوتًا، مقابل 197 رفضوا، إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد قرر المجلس إدانة ترامب بتهمة عرقلة عمل الكونجرس، بأغلبية 229 صوتًا، ورفض 198 صوت، ومن المقرر محاكمة ترامب الشهر المقبل أمام مجلس الشيوخ.