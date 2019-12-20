ترامب: أريد محاكمة فورية في مجلس الشيوخ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ.ف.ب

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بمحاكمة فورية في مجلس الشيوخ، بعدما قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ، قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.



وقال ترامب "بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب أو محامين أو شهودا أو أي شيء، فهم يريدون الآن أن يُملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة".

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وأضاف "أريد محاكمة فورية!!".

وكان مجلس النواب الأمريكي أحال، الأربعاء الماضي، دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراء رسمياً لعزله.

وكانت نتيجة التصويت بأغلبية 230 صوتاً مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت، في تهمة استغلال السلطة، وبأغلبية 229 صوتا مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت بتهمة عرقلة عمل الكونجرس.

ووصف ترامب التحدي الذي اتخذه الديمقراطيون أمام مجلس النواب بأنه "مسيرة انتحارية" للحزب الديمقراطي.