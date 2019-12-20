البوسنة تعيد 25 إرهابيا من سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مكتب المدعي العام ووزارة الأمن في البوسنة، الخميس، أن مجموعة مؤلفة من 25 إرهابيا في تنظيم داعش ونساء وأطفالا، بعضهم أيتام، عادوا من سوريا.



وقالت وزارة الأمن إن 7 رجال سلموا للمدعي العام، بينما نقلت السلطات 6 نساء و12 طفلا لمركز استقبال، لإجراء مزيد من التدقيق في ملفاتهم وتقديم المساعدة الطبية لهم.



وأوضح مكتب المدعي العام، في بيان، أن بعض العائدين مطلوبون بمذكرات اعتقال دولية، وأن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق في ارتكاب جرائم، منها تنظيم جماعة إرهابية والانضمام لجماعات أجنبية مسلحة والإرهاب.

وحاكمت البوسنة 46 شخصا عادوا من سوريا والعراق على مدى السنوات القليلة الماضية.

وخسر تنظيم داعش آخر موطئ قدم له في سوريا في مارس/آذار الماضي، وفي نهاية أكتوبر/كانون الأول الماضي قتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، في عملية عسكرية أمريكية خاطفة.