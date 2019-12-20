الولايات المتحدة: الشعب الإيراني يتعرض لـ"أسوء حملة قمع" في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الولايات المتحدة: الشعب الإيراني يتعرض لـأسوء حملة قمع في تاريخه

الجمعة 20 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وصف براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، الخميس، حملة القمع التي يتعرض لها الشعب الإيراني بـ"الأسوأ في تاريخ بلاده".



وأضاف هوك، خلال مؤتمر صحفي بالخارجية الأمريكية، أن الإيرانيين يطالبون بحكومة تعمل لصالحهم وليس لصالح الجماعات الأخرى خارج إيران.

وفيما يتعلق بخطوات إيران في زعزعة استقرار المنطقة، أوضح هوك أن الهجمات الإيرانية على السعودية تمثل اعتداء على سيادتها وخرقا للقوانين الدولية.

Advertisements

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران حتى الآن شملت أكثر من ألف فرد ومنشأة.

وفيما يخص الداخل الإيراني، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الخميس، عقوبات على قاضيين اثنين بالمحكمة الثورية بطهران، لإصدارهما أحكاما بحق إيرانيين لممارستهم حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وأضاف بيان الخزانة أن القاضيين هما أبوالفضل صلواتي ومحمد مقيسه، وقد أشرفا على إجراء محاكمات صورية عوقب فيها صحفيون ومحامون ونشطاء سياسيون، بسبب ممارسة حريتهم في التعبير والتجمع، وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة وبالجلد وحتى الإعدام.

وضربت الاحتجاجات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مدنا عدة، بعدما أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 300%، وامتدت إلى 100 مدينة في 25 محافظة بجميع أنحاء البلاد، وخلّفت مئات القتلى والجرحى.