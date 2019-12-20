عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يطالب بمحاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ

الجمعة 20 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد محاكمة فورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعدما قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.



وقال ترامب "بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب أو محامين أو شهودا أو أي شيء، فهم يريدون الآن أن يُملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة".

وأضاف "أريد محاكمة فورية!!"

وكان مجلس النواب الأمريكي أحال ليل الأربعاء دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءً رسمياً لعزله.

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من جهة أخرى، أعلن النائب الأمريكي الديموقراطي عن نيو جيرسي جيف فان درو، من البيت الأبيض أنّه سينضم إلى الحزب الجمهوري، وذلك غداة تصويته ضدّ عزل ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي، إنّ "جيف سينضم إلى الحزب الجمهوري (...) هذا خبر عظيم!". وأضاف "نحن سعداء بوجود جيف معنا".

وأكد النائب الديموقراطي بينما كان جالسا إلى جانب ترامب أنّه سيدعمه بشكل ثابت. وقال في سياق حديثه عن تبديل الحزب، "أعتقد ببساطة أنّ الأمر ملائم لي أكثر".

وتوجه إلى دونالد ترامب قائلاً "لكم دعمي الأبدي".