مندوبة أميركا بالأمم المتحدة: لتحميل إيران مسؤولية الهجوم على أرامكو

دعت المندوبة الأميركية الدائمة لدى ​الأمم المتحدة​ ​كيلي كرافت​، الدول الأعضاء في ​مجلس الأمن الدولي​ إلى تحميل ​إيران​ مسؤولية الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لشركة ​أرامكو​ ​السعودية​.

ولفتت كرافت إلى ان "الأضرار التي لحقت بالمنشآت ​النفط​ية تظهر أن الهجوم جاء من ​الشمال​، وليس من ​الجنوب​. ينبغي على مجلس الأمن أن يفكر بهذه النقطة المهمة". وأضافت كرافت: "هاجمت جمهورية إيران الإسلامية دولة ذات سيادة من داخل أراضيها، يجب أن تدين جميع الدول هذا العمل الاستفزازي وبعيدا عن الموقف بشأن الصفقة النووية، ويجب على مجلس الأمن تحميل إيران المسؤولية".

هذا وكانت ​الولايات المتحدة​، والسعودية قد اتهمتا إيران بمهاجمة البنية التحتية للنفط في ​المملكة العربية السعودية​ (أرامكو) في أيلول الماضي، فيما نفت طهران تلك المزاعم.