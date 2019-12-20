المسماري: استهدفنا مواقع عسكرية بمصراتة استخدمت لتخزين الأسلحة التركية

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن مقاتلات الجيش الوطني استهدفت مواقع عسكرية في مصراتة استخدمت لتخزين الأسلحة والمعدات التركية الأسلحة التركية.
وأوضح ان "العمليات تأتي ردا علي إعلان حكومة الوفاق المزعوم طلب الدعم اللوجستي والفني من تركيا". وأضاف المسماري "نتج عن عملية الاستهداف الليلة تدمير كامل قدرات العدو في عدة مواقع عسكرية في مصراتة، ونتج عنها انفجارات متتالية دلت علي حجم المخزون العسكري التركي فيها وقد عادت مقاتلاتنا لقواعدها سالمة".
ودعا المسماري "حكماء مصراتة أن يقدموا مصلحة أمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين"، مشيرا إلى أنه "لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس ومصراتة لمدة 3 أيام فقط".
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