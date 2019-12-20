الرئيس الصيني: لن نسمح لأي قوى خارجية بالتدخل في شئون هونغ كونغ وماكاو

اكد الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ خلال حضور مراسم الاحتفال بالذكرى العشرين لعودة ماكاو إلى الوطن الأم وحفل تنصيب الحكومة الخامسة لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، أنه بعد عودة ​هونغ كونغ​ وماكاو إلى الوطن الأم، كانت معالجة شؤون المنطقتين الإداريتين الخاصتين من الشؤون الداخلية للصين، ولا يحق لأية قوى خارجية التخدل فيها، مشيراً إلى أن إرادة ​الحكومة الصينية​ والشعب في حماية السيادة الوطنية و​الأمن​ والمصالح التنموية قوية مثل الصخرة.

واوضح إنه منذ أكثر من 30 عامًا، أصبح نجاح ممارسة ​سياسة​ "دولة واحدة ونظامان" معترفًا به عالميًا، لافتاً إلى أهمية تحسين هذه ​السياسة​ بشكل مستمر بفضل ذكاء الشعب الصيني وجهوده، مضيفاً أن خطى نهضة الأمة الصينية لا يمكن وقفها.

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