وفاة رجلي إطفاء أثناء مكافحة حرائق غابات حول سيدني

أعلنت السلطات الأسترالية ان متطوعين أستراليين اثنين في فرق الإطفاء قتلا أثناء مكافحة ​حرائق الغابات​ التي تستعر حول مدينة سيدني، فيما دفع رئيس الوزراء ​سكوت موريسون​ إلى قطع عطلته في ​هاواي​.

وتواجه ​أستراليا​ حرائق غابات تمتد عبر مساحات كبيرة من ساحلها الشرقي منذ أسابيع وتسببت في وفاة ثمانية أشخاص وتدمير أكثر من 700 منزل فضلا عن احتراق قرابة ثلاثة ملايين فدان من الغابات.

يذكر ان حرائق الغابات شائعة في أستراليا خلال الصيف الذي يتسم بالجفاف وارتفاع درجة الحرارة، لكن شدة ​الحرائق​ وحدوثها مبكرا في الشهر الماضي خلال الربيع أمر غير مسبوق.