أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي القلمون، البالما، نورث مارينا البحري، دوار السلام، ساحة النور، البداوي، دير عمار، المنية، المحمرة، العبدة، كوشا، حلبا والبيرة.
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