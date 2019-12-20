جميل السيد: هل الطائفة تعني زعيم أو رجل الدين أو نوّاب الطائفة؟

أكد النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الميثاقية التي احتج بها البعض على تكليف رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ تعني عدم تغييب ​طائفة​ عن ​السلطة​"، متسائلاً من "هي الطائفة، وهل هي زعيم أو رجل الدين أو نوّاب الطائفة، وماذا عن باقي أبناء الطائفة"، موضحاً انه "اذا كان شيعي واصبح رئيس ​مجلس النواب​ (لا سمح الله) وليس عن طريق أمل و​حزب الله​، فهل تسقط الميثاقية"؟

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