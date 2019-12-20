شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة لـ أردوغان.. 600 من المليشيات الإرهابية الليبية يتلقون العلاج بتركيا والان مع تفاصيل الخبر
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن هناك ما يقارب 600 ليبى من ميليشيات السراج ممن أصيبوا فى الاشتباكات التى تدور فى ليبيا يتلقون العلاج داخل تركيا بمستشفيات مقربة من حزب العدالة والتنمية، كما يراقب بعض المصابين ممن يقيمون بالفنادق بإسطنبول الصراعات والاشتباكات الدائرة عبر شاشات التليفزيون.
واستطرد: يصاحب هؤلاء الليبين فى الـ3 فنادق المختلفة الذين يمكثون بها مترجمون فوريون لمساعدتهم بتركيا، كما أن هؤلاء الليبيين لا يعلمون إن كانت تركيا أو ليبيا هى من تنفق على علاجهم وإقامتهم.
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