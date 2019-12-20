شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترفع سن شراء التبغ إلى 21 سنة والان نبدء بالتفاصيل
والحد الأدنى للسن هو جزء من مشروع قانون الإنفاق الحكومي الضخم الذي أقره بالفعل مجلس النواب ويتوقع أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا.
ويأتي التشريع وسط انتشار موجة من أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة ، والتي أسفرت عن 54 حالة وفاة.
وارتفعت معدلات استخدام السجائر الإلكترونية بأنواعها المختلفة وانتشرت بين المراهقين ، لتدق ناقوس الخطر بين المدافعين عن السياسات الصحية.
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