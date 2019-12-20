شكرا لقرائتكم خبر عن باريس .. شلل في القطارات وقطع الكهرباء رفضاً لنظام التقاعد والان نبدء بالتفاصيل
ويهدد الإضراب الصناعي الحالي بالاستمرار حتى فترة موسم عيد الميلاد (الكريسماس) ويخشى الكثيرون من حدوث فوضى في محطات القطار في حال لم يتم تسوية هذا الوضع.
ويعتزم رئيس الوزراء إدوار فيليب ان يلتقي يوم الأربعاء المقبل ممثلين من النقابات العمالية واتحادات أرباب العمل في محاولة لنزع فتيل الموقف الجاري.
وطال انقطاع الكهرباء عن الكثير من المنازل صباح أمس الخميس في منطقة أوكستانيا بجنوب غرب البلاد، وتردد أن شركة الكهرباء "إنيديس" قالت إن هذا حدث عن عمد. وعانت بعض أجزاء فرنسا من انقطاع الكهرباء في وقت سابق،واعلن رئيس نقابة "سي جي تي" العمالية المتشددة المسؤولية عما حدث.
وكان فيليب مارتينز، رئيس "سي جي تي"، قال إنهم يستهدفون الشركات الكبيرة و المباني العامة.
وقالت السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان في تغريدة ردا على انقطاع الكهرباء: "هذه أساليب مخزية وخطر للغاية".
وتعتزم الحكومة توحيد برامج التقاعد المختلفة البالغة 42 برنامجا في البلاد ليحل محلها نظام قائم على النقاط ولتشجيع الموظفين الفرنسيين على التقاعد في وقت متأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس .. شلل في القطارات وقطع الكهرباء رفضاً لنظام التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.