مهلة 3 أيام.. الجيش الليبي يتوعد مليشيات مصراتة في سرت والعاصمة‎‎

أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، الجمعة، عن 3 أيام مهلة نهائية لمليشيات مدينة مصراتة للانسحاب من مدينتي سرت وطرابلس.

وأوضح المسماري، خلال بيان مصور، استمرار استهداف مدينة مصراتة يومياً دون انقطاع وبشكل مكثف، إذا لم تسحب مصراتة مليشياتها من طرابلس وسرت خلال 3 أيام، بحد أقصى تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد المقبل.

وأكد البيان أنه في حال ما تمت تلك الانسحابات فإن سلاح الجو الليبي الذي رفع قدراته عدداً ونوعاً في شرق وغرب وجنوب البلاد يعلن ومن باب قوة إنه لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس وسرت إلى مصراتة لمدة 3 أيام فقط لا أكثر، مع الاحتفاظ بحق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها لمصراتة وتخزينها فيها.

وأشار المسماري إلى أن المحاولات اليائسة التي يقوم بها فايز السراج، المغلوب على أمره، في اللحظات الأخيرة المتمثلة في طلبه هذه الليلة رسميا وعلنياً من تركيا تقديم الدعم اللوجستي والفني العسكري، ما هي إلا محاولة تعلق الغريق بالقشة.

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ونوه المسماري بأن القوات المسلحة العربية الليبية قامت بتأجيل عمليات جوية لتدمير عدة أهداف في مدينة مصراتة لأكثر من مرة، ووجهت تحذيرات متتالية دون استجابة حتى الآن.







وكشف البيان عن تنفيذ سلاح الجوي الليبي ليلة الخميس عملية استهداف نوعية بعدة غارات جوية على عدة مواقع عسكرية في مصراتة، تم استخدامها لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من قبل مليشيات حكومة الوفاق المزعوم، التي أكدت الليلة ارتهانها الكامل وتبعيتها المطلقة لحكومة تركيا.

وشدد على أن تنفيذ هذه العمليات جاء حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على استمرارها في حماية سيادة وأمن ليبيا من التدخل التركي، ورداً على إعلان حكومة الوفاق المزعوم طلب الدعم اللوجستي والفني من تركيا.

وتابع أنه نتج عن عملية الاستهداف الليلة تدمير كامل قدرات المليشيات في عدة مواقع عسكرية في مصراتة، ونتج عنها انفجارات متتالية دلت على حجم المخزون العسكري التركي فيها، وقد عادت مقاتلات سلاح الجو الليبي لقواعدها سالمة.

ووجهت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية رسالة جديدة لحكماء وعقلاء مصراتة بأن يقدموا مصلحة مدينتهم وأمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل والتطرف والإرهاب، وأن يدعوا أبناءهم الذين يقاتلون في صفوف مليشيات حكومة الوفاق المزعوم لترك السلاح ومغادرة جبهات القتال في طرابلس وسرت فوراً ودون تأخير.

كما دعتهم لقتل واعتقال وتسليم هؤلاء المتطرفين الذين يقودون مصراتة للدمار بدل العمار، مؤكدة أن النصر قريب للجيش الوطني العربي الليبي، ودحر هذه المليشيات قاب قوسين أو أدنى.

