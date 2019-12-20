إرهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسكرية شرقي الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر إن إرهابيا وصفته بـ"الخطير" سلّم نفسه مساء الخميس للسلطات العسكرية بمنطقة كاف بونعجة ببلدة القرارم، بولاية ميلة شرقي الجزائر.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الأمر يتعلق بعبدالمؤمن شروانة، المكنى "أبوالبراء"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012.
كما أشارت إلى أن "أبوالبراء" كان بحوزته بندقية رشاش من نوع كلاشنيكوف، وخزنتي ذخيرة مملوءتين.
وذكرت وزارة الدفاع أن هذا الإرهابي هو شقيق الإرهابي الخطير عبدالحميد شروانة، الذي قتل في عملية لمفرزة من الجيش يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمنطقة أولاد محمد بولاية ميلة.
وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن الجيش الجزائري تواصل النشاط الأمني لشل نشاط الجماعات الإرهابية، خاصة على الحدود مع مالي والنيجر في الجنوب، أو في بعض المناطق الشرقية مثل محافظات البويرة وتيزيوزو وباتنة (شرق)، والمدية وبومرداس (وسط).
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