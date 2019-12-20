صفعة للديمقراطيين.. عضو بالكونجرس معارض لـ"العزل" ينتقل إلى الجمهوريين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجيف فان درو النائب الديمقراطي - أ.ف.ب

أعلن جيف فان درو النائب الأمريكي الديمقراطي عن نيوجيرسي، الخميس، من البيت الأبيض أنه سينضم إلى الحزب الجمهوري، غداة تصويته ضد عزل الرئيس دونالد ترامب.



وقال الرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي إن "جيف سينضم إلى الحزب الجمهوري.. هذا خبر عظيم!"؛ وأضاف "نحن سعداء بوجود جيف معنا".

وأكد النائب الديمقراطي بينما كان جالسا إلى جانب ترامب أنه سيدعمه بشكل ثابت، وقال في سياق حديثه عن تبديل الحزب "أعتقد ببساطة أن الأمر ملائم لي أكثر".

وتوجه إلى دونالد ترامب قائلاً "لكم دعمي الأبدي".

وقال فان دور عقب لقائه الرئيس ترامب "هذا يناسبني بشكل أفضل، كانت هناك أوقات في حياتي عندما فكرت في هذا القرار".

وشكر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس عضو الكونجرس جيف فان، على ما وصفه بـ"الحس السليم"، قائلاً "ستكون في المكان الصحيح معنا".

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وانتخب جيف فان دور (66 عاما) في انتخابات 2018 عن دائرة كانت ممثلة في الكونجرس بنائب جمهوري منذ عام 1995.



وقال الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض أثناء لقاء عضو الكونجرس "لا أشعر أنه تم التوصية بعزلي، إنها خدعة تم التجهيز لها.. مؤكداً أن أصحاب الفكرة أقلية صغيرة وأجبروا باقي الأعضاء على التصويت".

ووصف الرئيس دونالد ترامب التحدي الذي اتخذه الديمقراطيون أمام مجلس النواب يوم الأربعاء بأنه "مسيرة انتحارية" للحزب الديمقراطي.





وكان مجلس النواب الأمريكي أحال، الأربعاء الماضي، دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراء رسمياً لعزله.

وكانت نتيجة التصويت بأغلبية 230 صوتاً مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت، في تهمة استغلال السلطة، وبأغلبية 229 صوتا مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت بتهمة عرقلة عمل الكونجرس.