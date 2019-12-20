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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجامعة العربية تندد بافتتاح البرازيل مكتبا تجاريا في القدس
الجمعة 20 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
نددت جامعة الدول العربية بافتتاح البرازيل مكتبا تجاريا في القدس، وحذرتها من تنفيذ الرئيس جاير بولسونارو تعهده بنقل السفارة البرازيلية إلى المدينة.
وقالت الجامعة العربية إثر اجتماع طارئ دعا إليه الفلسطينيون، إنّ القرار الإسرائيلي أحادي وغير قانوني، ووصفته بأنّه "منحاز للاحتلال الإسرائيلي (ويأتي) دعما لسياساته غير القانونية".
وحذرت المنظمة العربية من أنّ تحوّل السياسات البرازيلية من شأنه "أن يضر بشكل خطير بالعلاقات العربية-البرازيلية وبالمصالح".
وكان الرئيس البرازيلي قد أعلن أنه سيتبع خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثيرة للجدل بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، ما عنى ضمنياً الاعتراف بهذه المدينة كعاصمة لإسرائيل.
وافتتحت البرازيل الأحد مكتبها التجاري في القدس، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ونجل الرئيس البرازيلي إدواردو الذي أكد أنّ والده مصمم على تنفيذ تعهده.
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