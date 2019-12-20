شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يمهل ميليشيات مصراتة 72 ساعة للانسحاب من طرابلس وسرت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أمهل الجيش الوطني الليبي، الجمعة، ميليشيات مصراتة 72 ساعة للانسحاب من طرابلس وسرت الليبيتين.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الذي هدد بمواصلة قصف ميليشيات مصراتة في ليبيا إذا لم تنسحب من سرت وطرابلس.

وقال المسماري: لن نستهدف أي قوات تعود من طرابلس وسرت إلى مصراتة خلال أيام المهلة.

وأشار إلى أن طلب فايز السراج من تركيا التدخل في ليبيا "ما هو إلا محاولة تمسك الغريق بقشة".

وكانت مصادر "العربية" و"الحدث" أفادت، ليل الخميس، بأن الجيش الليبي قصف 20 موقعا لميليشيات الوفاق في مصراتة.

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وكانت مقاتلات سلاح الجو الليبي قصفت الكلية الجوية في مصراته. فيما وقعت انفجارات في معسكر الدفاع الجوي جنوب مصراته بعد غارة لسلاح الجو الليبي.

في حين ذكرت المصادر بوقوع اشتباكات عنيفة، بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق في وادي الربيع جنوب طرابلس.

وقال مصدر عسكري من الجيش الليبي، إن قوات الجيش دخلت، محور أبو سليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة، مضيفا أن حسم المعركة بشكل كامل أصبح تحصيل حاصل.

قوات من الجيش الوطني الليبي

والأربعاء، قال المسماري إن الجيش يواصل التقدم نحو وسط العاصمة طرابلس على أكثر من محور، مضيفاً على أن حسم المعركة سيتمّ في أي لحظة.

وتحدّث المسماري في مؤتمر صحافي عن مفاجآت مرتقبة خلال الساعات القادمة، مشيراً إلى أن المعركة تسير مثلما تم التخطيط لها من قبل القيادة العامة للجيش، في المحاور الرئيسية جنوب وجنوب شرقي العاصمة طرابلس.