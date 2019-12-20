شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: طرق الشرقية تتحول لمستنقعات فى الشتاء.. والرصف العاجل هو الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، بطلب إحاطة بشأن رصف الطرق الداخلية بمناطق صان الحجر ومنشية عمر الحسنية، بمحافظة الشرقية، للتخفيف عن المواطنين خاصة بالتزامن مع موسم الشتاء وهطول الأمطار وتحول هذه الطرق لبرك من المياه.

وأوضح تمراز، أن المناطق سالفة الذكر تضم العديد من الطرق الداخلية غير المرصوفة والتى يصعب السير عليها خاصة فى موسم الشتاء، حيث تصبح غير مهيأة للسير بمجرد سقوط الأمطار، مما يشكل صعوبة فى التنقل، حتى تجف، لافتًا إلى أن أحد القرى لا يوجد ببها مستشفى ومع سقوط الأمطار يصعب الذهاب لأحد القرى لتلقى العلاج وتتحول كل قرية لجزيرة منعزلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن منظومة النقل وشبكة الطرق تشهد اهتمامًا غير مسبوق خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولابد من خطة للنهوض بالطرق الداخلية وتحسين مستواها، لتحسين الخدمة وتقديمها بشكل مناسب، خاصة فى القرى المحرومة، وفى الوقت نفسه فى إطار اهتمام الدولة بالطرق ومنظومة النقل بشكل عام.