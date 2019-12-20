شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود أوغلو لحزب أردوغان: اخجلوا من أنفسكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخب مؤسسو حزب المستقبل، رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، رئيسًا لمجلس الحزب، وذلك خلال اجتماع مؤسسى الحزب، ووجه داود أوغلو تحذيرات متكررة إلى حزب العدالة والتنمية خلال كلمته التى ألقاها، قائلًا: "لا أحد يحاسبنا على ما فعلناه فى الماضي. فلتخجلوا أنتم."

وأكد داود أوغلو، فى تصريحاته التى نقلها موقع "تركيا الآن"، أنه خرج من حزب العدالة والتنمية بأوامر من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان. وفى تحذير له لحزب العدالة والتنمية قال: "أنا لا أتراجع أبدًا عن أى كلمة أو وعد قطعته على نفسى ومن بعد الآن سنقول كل الحقائق، فعلى الجميع أن يخجل هو ولا يحاسبنا على ما فعلناه فى الماضى.

وقال داود أوغلو: "الرئيس كان صديقى، وكنت صبورًا مع كل أنواع الإهانات والهجمات التى شنتها على بعض العصابات السياسية فقد وقعت علينا العديد من الأشياء السيئة، لكنى كنت صبورًا، فقد أصبحت القيم التى طالما دافعنا عنها تحت الأقدام".