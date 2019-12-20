شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الحرام.. تفاصيل استثمارات موزة وابنها تميم فى تركيا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير لموقع تركيا الآن، أن العلاقات الودية بين تركيا وقطر، أصبحت مثيرة للاهتمام، حيث وصل حجم الاستثمارات القطرية فى تركيا إلى 6.3 مليار دولار.

وأضاف التقرير، أن بنك قطر الوطنى اشترى 99.81 فى المائة من أسهم بنك «فينانس» التركى في عام 2016، مقابل 2.9 مليار دولار، فى عام 2016، اشترى البنك التجارى القطرى بنك البديل التركى المعرف باسم Abank مقابل 684 مليون دولار.

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واشترت المجموعة الإعلامية بى إن، ومقرها قطر، شركة ديجيترك التركية، مقابل 1.2 مليار دولار، وتم نقل 79.5 في المائة من أسهم شركة «بانفيت» التركية إلى «تي بي كيو» للأغدية، وهي شراكة قطرية برازيلية، واشترت «مايهولا» للاستثمارات، ومقرها قطر، 30.7 في المائة من أسهم مجموعة شركات «بوينار» التركية مقابل 885 مليون دولار، وتم بيع شركة «أنقاس» التركية، فى أبريل 2017 لحمد بن خالد القطرى.

واشترى القطريون فى تركيا في الأعوام بين 2014 - 2018. نحو 1552 منزلا، إضافة إلى شراء الشيخة موزة والدة الأمير تميم بن حمد آل ثانى، قطعة أرض على طريق قناة إسطنبول، تقدر مساحتها بـ44 فداناً، فى ديسمبر من العام الماضى 2018.