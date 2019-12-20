تصل لـ530 جنيهًا.. الأسعار الجديدة لاشتراكات النقل العام لكبار السن والمعاقين

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد نصار:
انتهت هيئة النقل العام في القاهرة من وضع الأسعار الجديدة لاشتراكات لكبار السن والمعاقين، على خطوط أتوبيسات الهيئة في القاهرة الكبرى بالنسبة لجميع الخطوط.
ينشر الخليج 365 مقارنة بين الأسعار القديمة والجديدة لاشتراكات خطوط هيئة النقل العام لكبار السن والمعاقين 2020، والتي بلغت أعلى زيادة لها 530 جنيهًا، وذلك بعد انفراده بالحصول عليها.
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