أمن القاهرة يتمكن من السيطرة على مشاجرة بين 12 شخصًا بالموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تمكنت قوات مديرية أمن القاهرة من ضبط 12 متهمًا بالاشتراك في مشاجرة وإحداث تلفيات في شارع بور سعيد، دائرة قسم شرطة الموسكي.

تبلغ لقسم شرطة الموسكي في مديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة في شارع بورسعيد، جوار إحدى محطات الوقود دائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص، تبين وقوع المشاجرة بين طرف أول (3أشخاص تجار موبيليا - مقيمين دائرة القسم)، بحوزتهم 2 عصا خشبية، وطرف ثان (9 أشخاص)، بحوزتهم 2 عصا خشبية - سلاح أبيض (مطواة) - سيخ حديد، بسبب خلاف تجاري بين أحد أفراد الطرف الأول وآخر من الطرف الثاني، قام على إثرها كلاً منهما بالاستعانة بأنصاره، ونتج عن مشاجرتهم تلفيات بسيارتين ملك شخصين، أحدهما مقيم دائرة القسم، والآخر مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، دون إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من السيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة.

وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.​