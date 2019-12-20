سلاح الجو الليبي يدك مواقع استراتيجية لـ"الميليشيات المسلحة" بمصراتة

شن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي غارات على أهداف تابعة للميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة شرقي العاصمة طرابلس.
نفذت المقاتلات الليبية غارات على مدينة مصراتة استهدفت مواقع للميليشيات الموالية لحكومة طرابلس من بينها مخازن للأسلحةوالذخيرة بالإضافة إلى أهداف عسكرية في الكلية الجوية، فيما وقعت انفجارات في معسكر الدفاع الجوي جنوبي المدينة بعد غارة لسلاح الجو الليبي.
ووقع دوي انفجارات في مخازنالذخيرة بمقر كتيبة حطين التابعة لميليشيا طرابلس بمنطقة الغيران في مصراتة، بعد استهدافها من قبل سلاح الجو الليبي.
وكانت قد أغار طيران الجيش الوطني الليبي على أهداف مسلحة للميليشيا في مصراتة بعد رصد وتوثيق وصول شحنة أسلحة وذخائر لأحد قادة المليشيات المطلوب دوليا والذي يدعى صلاح بادي.
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