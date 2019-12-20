عاجل-رفع الحظر عن 850 متدربا في قواعد فلوريدا بعد قضية الشمراني

ونقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز"، قالت وزارة الدفاع الأميركية إنه على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات الأخيرة، فإنه تقرر رفع الحظر المفروض على قرابة 850 متدربا سعوديا يتدربون في عدة قواعد بولاية فلوريدا.
الشمراني لم يساعده أحد
من جانبها توصلت تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إلى أن المدعو محمد الشمراني تصرف بمفرده ولم يساعده أحد، الأمر الذي يرفع الاشتباه عن عدد من زملائه المحيطين به.
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