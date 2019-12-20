كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد غارات الجيش الليبي على طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت صفحة رئاسة أركان القوات الجوية الليبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ارتفاع عدد الغارات الجوية التي شنتها على العاصمة طرابلس إلى 15 غارة.

وشن سلاح الجو الليبي، قبل قليل، العديد من الغارات الجوية على مواقع المليشيات في مدينة مصراتة غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن سلاح الجو الليبي، شن 14 غارة جوية على مواقع الميليشيات في مدينة مصراته غربي ليبيا.

وفيما بعد أعلنت القوات الجوية ارتفاعها إلى 15 غارة.