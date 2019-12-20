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إصابة شخص في حادث إطلاق نار داخل متجر بولاية أوكلاهوما الأمريكية
الجمعة 20 ديسمبر 2019
أعلنت الشرطة الأمريكية، الجمعة، عن ورود أنباء حول وقوع إطلاق نار داخل متجر "بين سكوير" شمال غربي ولاية أوكلاهوما.
وأكدت الشرطة الأمريكية أن الحادث بدأ كخلاف بين أفراد داخل متجر "بين سكوير"، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية إصابة شخص على الأقل في الحادث، الذي وقع بداخل متجر "بين سكوير" شمال غربي ولاية أوكلاهوما.
والأسبوع الماضي تعرض أحد المحال التجارية الصغيرة بمدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي لحادث إطلاق نار، أودى بحياة 6 أشخاص بينهم شرطي واثنان مشتبه بهما، فيما أصيب آخرون بجروح.
واستمر تبادل إطلاق النار بين المسلحين والشرطة أكثر من ساعة، وبحثت الشرطة عن رجل وامرأة يشتبه بهما في إطلاق النار.
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