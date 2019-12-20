شكرا لقرائتكم خبر عن دعم أممي للانتخابات العراقية المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
وتعهدت بلاسخارت خلال اجتماعها برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بدعم جهود مجلس النواب في تطوير الأوضاع السياسية واستعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة من أجل تحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخابات وفق القانون الجديد.
وبحث الجانبان حسب بيان للدوائر الإعلامية بالبرلمان العراقي "تطور الأوضاع السياسية في العراق وضرورة اختيار كابينة حكومية ضمن التوقيتات الدستورية تلبي مطالب الشعب العراقي".
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم الاثنين المقبل جلسة اعتيادية لحسم إقرار قانون الانتخابات العراقية الجديد.
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