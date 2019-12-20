عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الليبي يعلن سيطرته على مناطق وسط العاصمة

الجمعة 20 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي، الجمعة، أن القوات تمكنت من السيطرة على منطقتي جوازات صلاح الدين والإشارة الضوئية بصلاح الدين جنوب وسط العاصمة طرابلس.



وتابع، في تصريحات صحفية، أن هذه التقدمات مهمة، خاصة أن صلاح الدين من أقرب النقاط إلى قلب العاصمة الليبية طرابلس.

وأشار إلى أن الجيش الليبي يواصل تقدماته وتحريره العديد من المناطق بمختلف الجبهات بالعاصمة الليبية طرابلس، بدعم وتمهيد ناري من سلاح الجو.

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وشدد على أنه تم القضاء على معظم القدرات القتالية للمليشيات، وما تبقى "نشاهده يهرب"، وتوقع المحجوب أن يهرب قادة المليشيات إلى مدينة الزاوية أو مصراتة في القريب العاجل.

وحول ضربات سلاح الجو، أكد أنه تم استهداف العديد من مواقع دشم كانت تعد لغرض تجهيز الطيران المسير وغرف عمليات وذخائر جديدة دخلت للمنطقة لاستخدامها في قتال الجيش.

وأشار إلى أنه بعد استكمال المعلومات تم استهدف هذه الأهداف بأكثر من 10 ضربات، أسفرت عن تدمير الذخائر والدشم، ومقتل وإصابة 25 مسلحا من مليشيا حطين من بينهم آمر المليشيا.

وشهدت محاور القتال بالعاصمة الليبية طرابلس، الخميس، اشتباكات عنيفة في محور وادي الربيع جنوب طرابلس، وسيطر الجيش الليبي على آخر نقطة في هذا المحور، ودخلت قوات الجيش محور أبوسليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة.

وحقق الجيش الليبي العديد من التقدمات في مناطق متفرقة بالعاصمة الليبية طرابلس، أبرزها التقدم في مشروع الهضبة، وأصبحت قوات الجيش الليبي قرب قلب العاصمة التي تفصلها عنها مسافات متفاوتة ما بين 2 إلى 12 كيلومترا من المحاور المختلفة، وفق تصريحات سابقة للعميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي.