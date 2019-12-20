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عاجل.. مقاتلات الاحتلال تقصف أهدافا لحماس في قطاع غزة الجمعة 20 ديسمبر 2019 شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي غارات على أهداف شملت بنية تحتية وهدفاً بحرياً لحركة حماس في جنوب قطاع غزة ومجمعًا عسكريًا في شمال القطاع.

جاءت هذه الغارات رداً على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه الجنوب الإسرائيلي ليلة الخميس/الجمعة.

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