شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الليتواني يستجيب للمعارضة ضد البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

استخدم الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا حق النقض لمواجهة تعديل في قانون الانتخابات يهدف إلى خفض الحد الأدنى لنسبة الأصوات الانتخابية اللازمة لدخول البرلمان في البلاد.

كما رفضت المعارضة التغيرات ودعت نوسيدا إلى الاعتراض عليها.

وذكر نوسيدا في فيلنيوس أمس أن خفض الحد الأدنى إلى 3 % من الأصوات سيؤدي إلى مزيد من التشرذم في البرلمان، وسيعقد تشكيل ائتلاف حكومي ويعطل سلاسة العمل في البرلمان والحكومة.

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وكان البرلمان الليتواني خفض الحد الأدنى للأصوات التي تحصل عليها الأحزاب لدخول البرلمان من 5 % إلى 3 %.

كما تم تخفيض الحد الأدنى لدخول الائتلافات الحزبية البرلمان من 7 % إلى 5 %.

وتم تحديد التغيرات بشكل رئيسي بأصوات أعضاء الائتلاف الحكومي. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في ليتوانيا في خريف .2020