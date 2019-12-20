شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: قتيلان جراء قصف هندى لخط المراقبة فى كشمير والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت قناة (جيو) الباكستانية - فى نشرتها باللغة الانجليزية - أن المتحدث باسم الجيش الباكستانى أوضح أن القوات الهندية بادرت بإطلاق القذائف على قطاع (جورا) الواقع على طول خط المراقبة دون استفزاز مسبق؛ مما أدى إلى مصرع الشخصين، أحدها يبلغ من العمر 29 عاما والآخر صبى يبلغ من العمر 14 عاما، فيما أدى القصف أيضا إلى جرح شخصين آخرين.
وتابع المتحدث "إن القوات الباكستانية ردت على القصف الهندى بالمثل مستهدفة الموقع الذى أطلق النار على المدنيين، وأن 3 جنود باكستانيين أصيبوا بجراح خلال تبادل إطلاق النيران بين الطرفين".
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