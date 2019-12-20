شكرا لقرائتكم خبر عن «تبون» يدعو الجزائريين لطي صفحة الخلافات والان نبدء بالتفاصيل
وأدى الرئيس الجزائري الجديد اليمين الدستورية الخميس، بعد أسبوع من انتخابات رفضتها الحركة الاحتجاجية، باعتبارها مسرحية تستهدف الإبقاء على الحرس القديم في السلطة.
وتبون رئيس وزراء سابق حصل على 58% من الأصوات في الانتخابات، التي بلغت فيها نسبة الإقبال على التصويت فيها 40% وفقا للبيانات الرسمية. وعرض تبون الحوار مع الحركة الاحتجاجية في مسعى لإنهاء عشرة أشهر من احتجاجات الشوارع.
وأوضح تبون في خطاب ألقاه عقب أدائه اليمن الدستورية: «نحن مقبلون على تضحيات جسام من أجل بناء الجمهورية الجديدة».
وأعلن تبون أن حكومته ستعمل على تعديل الدستور وتقليص صلاحيات الرئيس، معتبرا النجاح الكبير للانتخابات الرئاسية، ثمرة من ثمرات الحراك الشعبي.
وأكد سعي حكومته لبناء اقتصاد جيد داعيا رجال الأعمال للاستثمار في بلاده، مؤكدا عدم سماحه بالعبث في المال العام.
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