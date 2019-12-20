شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الوفاق الليبية تطلب تدخلا عسكريا تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وسائل إعلام ليبية، أمس الخميس، بأن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، قررت في اجتماعها الأخير طلب إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

ويدعم الرئيس التركي أردوغان ميليشيات الإخوان المسلمين، وحكومة طرابلس.

من جانب آخر، قالت مصادر ليبية مسؤولة لـ ”الخليج 365”: إن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ألقى القبض على عدد كبير من مرتزقة الميليشيات المسلحة وعناصر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة في معارك القتال على عدد من المحاور على تخوم العاصمة طرابلس.

وأشارت المصادر إلى أن أغلب العناصر الإجرامية المقبوض عليها تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية التي ما زالت على تواصل مع نظام الرئيس التركي أردوغان لجلب المال والسلاح.

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وأضافت المصادر إن عبدالرزاق مختار من أكثر عناصر التنظيم العالمي للإخوان «فرع ليبيا» فسادا، ويعد مندوبها لدى أردوغان حيث يشرف شخصيا على كافة الصفقات المشبوهة وأولها السلاح الذي يصل للميليشيات، كما أمر أردوغان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بضرورة دعمه ومساندته إذ يعد حلقة وصل مهمة بين طرابلس وأنقرة.

من ناحيته، جدد وزير الخارجية الليبي د. عبدالهادي الحويج رفض الاتفاق الأمني والحدودي لحكومة الوفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا استنكار الشعب الليبي ومجلس النواب المنتخب والحكومة الليبية المؤقتة المنتخبة عبر مجلس النواب والقوات المسلحة.

وأوضح أن الاتفاق غير دستوري بسبب توقيعه من حكومة غير شرعية.