شكرا لقرائتكم خبر عن قاضيان إيرانيان في قائمة العقوبات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الخزانة: إن القاضيين هما أبو القاسم صلواتي، ومحمد ناصر مقيسة، وشدد الوزير ستيفن منوشين على أن الولايات المتحدة لن تتخذ موقف المتفرج أمام عمليات القمع الحالية والظلم في إيران.
من جهتها، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين القمع وتدهور وضع حقوق الإنسان في إيران، خلال جلسة مساء الأربعاء، وبتأييد أغلبية الدول الأعضاء على القرار المقدم من قبل اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في وقت سابق من نوفمبر الماضي.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار إدانة النظام الإيراني، بأغلبية 84 صوتا مقابل 30 صوتا معارضا، بينما امتنعت 66 عن التصويت.
وندد القرار الذي صاغته كندا في نوفمبر الماضي، قبيل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران، بقمع المنتقدين والصحفيين والنشطاء والنساء والأقليات.
وأعرب القرار عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء الاعتقالات التعسفية وظروف السجون والتمييز ضد المرأة واستمرار اضطهاد الأقليات القومية والدينية في البلاد.
ودعا القرار نظام ملالي طهران إلى إنهاء جميع أشكال التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية واحترام الحريات وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة.
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