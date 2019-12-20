شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الألماني يحظر ميليشيات الضاحية الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

صوت البرلمان الألماني، أمس الخميس، بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر «حزب الله» اللبناني.

وكان الحزبان الحاكمان في ألمانيا دعيا إلى حظر ميليشيات حزب الله اللبنانية، قائلين: إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

» جماعات إرهابية

وقال المتحدث باسم حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ماتياس ميدلبرغ، المحافظ في البرلمان: إنه سيتم تقديم قرار مشترك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأضاف في بيان: «إن أنشطة حزب الله يتم تمويلها من خلال أنشطة إجرامية في جميع أنحاء العالم، من بين أمور أخرى».

وأضاف: «ندعو الحكومة إلى حظر جميع الأنشطة الخاصة بحزب الله في ألمانيا».

ويدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله المدعوم من إيران، في قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، ولكن هذا لا ينطبق على جناح حزب الله السياسي، الذي كان جزءا من الحكومات اللبنانية في السنوات الأخيرة.

وقال ميدلبرغ: «الفصل بين الجناح السياسي والجناح العسكري ينبغي التخلي عنه، ويجب إدراج حزب الله ككل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية».

وزاد: «هذا من شأنه أن يجمد أموال وأصول حزب الله في أوروبا على نطاق أوسع من ذي قبل». وفقا لـ«العربية نت».

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» أنشطة إجرامية

ولم يتضح على الفور ما إذا كان القرار سيدفع الحكومة إلى فرض حظر كامل، ولكن في ظل مساندة الحزبين الحاكمين ومعظم المعارضة، يبدو هذا الإجراء مرجحا.

من جهته، أقر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه في ظل علاقات «حزب الله» بالحكومة اللبنانية فإن الواقع السياسي في لبنان يبدو معقدا، لكنه قال: «هذا لا ينبغي أن يمنعنا من استنفاد كافة الإمكانيات القانونية في ألمانيا للتعامل مع أنشطة حزب الله الإجرامية والإرهابية».

وأضاف ماس: «حزب الله يهدد بالعنف والإرهاب ويواصل زيادة ترسانته من الصواريخ بشكل كبير».

» خلايا نائمة

وفي السنوات الأخيرة، كثف حزب الله المسلح بترسانة هائلة من الصواريخ أنشطته خارج حدود لبنان من خلال خلايا نائمة كامنة في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية.

وطالت أعمال خلايا حزب الله النائمة أوروبا في العام 2012 وتحديدا بلغاريا، حيث وقع انفجار في مدينة بورغاس استهدف حافلة أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينهم منفذ التفجير و32 جريحا.

واتهمت الشرطة البلغارية خلية تابعة لـ«حزب الله» اللبناني بتنفيذه.

ودفع تفجير بورغاس في بلغاريا الاتحاد الأوروبي لإدراج الجناح العسكري لـ«حزب الله» على لائحته السوداء كمنظمة «إرهابية».