الاتحاد الأوروبي: سفير بنين شخص غير مرغوب فيه

رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين - أ.ف.ب

قرر الاتحاد الأوروبي، الخميس، طرد سفير جمهورية بنين لديه، ردا على قيام الأخيرة بطرد سفير التكتل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خلفية اتهامه بـ"التدخل السياسي" و"المشاركة في أنشطة تخريبية".

وفي بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، قال المجلس الأوروبي إنه "قرر اليوم إعلان رئيس بعثة جمهورية بنين إلى الاتحاد الأوروبي شخصا غير مرغوب فيه".



ولفت إلى أن القرار يأتي "ردا على قرار حكومة بنين إعلان رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى بنين شخصا غير مرغوب فيه".

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وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر طرد سفيره من بنين "عملا لا مبرر له، ويتعارض مع هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في تطوير العلاقات وبناء الشراكات مع بلدان أخرى".

وواجه سفير الاتحاد الأوروبي في بنين الألماني أوليفر نيت تهما بالتدخل في السياسة الداخلية والأنشطة "التخريبية" من قبل حكومة بنين باتريس تالون، وغادر البلد الأفريقي نهاية نوفمبر الماضي.

وتعيش بنين أزمة سياسية، منذ إجراء انتخابات برلمانية مثيرة للجدل في أبريل/نيسان، خلفت احتجاجات واسعة.

وواجه الرئيس تالون، الذي وصل إلى السلطة في عام 2016، اتهامات بقمع معارضيه دفعت منافسيه الرئيسيين إلى المنفى، بينما فازت الأحزاب المتحالفة معه بجميع المقاعد في الانتخابات.