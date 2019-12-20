غارات إسرائيلية على عدة أهداف بقطاع غزة

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إيمان أحمدالجمعة 2019/12/20 03:07 ص بتوقيت أبوظبي
آثار الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة - أرشيفية
شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، غارات على قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان الاحتلال رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.
وقال مصدر أمني بغزة لـ"العين الإخبارية": إن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعين لحماس في محافظتي الشمال وخان يونس في قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
واستهدفت غارة أخرى أرضا زراعية شرق رفح دون الإبلاغ عن إصابات أيضا.
ودوت قبل عدة ساعات صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع، وهذه المرة الثانية التي يسجل فيها إطلاق صواريخ من غزة خلال أقل من 24 ساعة.
وفجر الخميس، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على عدة أهداف في قطاع غزة.
وقال مصدر فلسطيني محلي، لـ"العين الإخبارية"، إن فلسطينيا أصيب بجروح طفيفة، ولحقت أضرار بكثير من المنازل، بعدما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط الموقع المعروف باسم السفينة شمال قطاع غزة.
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