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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محمد بن زايد والسيسي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين الجمعة 20 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العلاقات الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

Advertisements واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي، مساء الخميس، مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وترتبط مصر ودولة الإمارات بعلاقات وثيقة مبنية على التكاتف والدعم المشترك في القضايا والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية والعالمية، لا سيما محاربة الإرهاب والفكر المتطرف. وتتبنيان مواقف متشابهة تجاه الأزمات الإقليمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن، ومواجهة التدخل الخارجي في شؤون بعض الدول العربية لفرض أجنداتها.

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