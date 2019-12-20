شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقاتلات الاحتلال تقصف أهدافا لحماس في قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. مقاتلات الاحتلال تقصف أهدافا لحماس في قطاع غزة الجمعة 20 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي غارات على أهداف شملت بنية تحتية وهدفاً بحرياً لحركة حماس في جنوب قطاع غزة ومجمعًا عسكريًا في شمال القطاع.

جاءت هذه الغارات رداً على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه الجنوب الإسرائيلي ليلة الخميس/الجمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مقاتلات الاحتلال تقصف أهدافا لحماس في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.