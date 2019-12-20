شكرا لقرائتكم بومبيو: سياسة المهادنة لا تنفع مع النظام الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "سياسة المهادنة لا تنفع مع النظام الإيراني" مؤكدا أن "الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب اتخذت نهجا مختلفا تماما وستقف مع الشعب الإيراني".

وندد بومبيو أثناء حديثه في ندوة في وزارة الخارجية الاميركية الخميس، حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بالقمع العنيف ضد المتظاهرين في إيران.

كما أعلن أن القيود التي فرضت اليوم على التأشيرة لأفراد أسر المسؤولين الإيرانيين كانت لتورطهم في قمع الاحتجاجات السلمية.

وخاطب وزير الخارجية الأمريكي الإيرانيين بالقول: "أمريكا تسمعكم، أمريكا تدعمكم، أمريكا تقف معكم. نحن نفعل ذلك من أجل الحرية، من أجل كرامة الإنسان، من أجل الاحترام ".

"نظام مارق في عيون العالم"

جاء هذا الخطاب تزامنا مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على قاضيين إيرانيين سيئا السمعة هما محمد مقيسة وابوالقاسم صلواتي، بسبب دورهما في القمع وانتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين فضلاً عن دورهم في إصدار الأحكام ضد المواطنين الأميركيين المحتجزين.

وأشار بومبيو إلى الاحتجاجات الأخيرة وقال إنها اندلعت بسبب استياء الشعب الإيراني من سياسات النظام الإيراني الذي أصبح "مارقا في عيون العالم"، على حد تعبيره.

وأضاف بومبيو أن "المواطنين الإيرانيين قد سئموا من إخفاقات النظام الاقتصادية وحرمانهم من الحياة الكريمة الانسانية".

Advertisements

بلطجية خامنئي

وقال بومبيو إن "الخميني وفرقته من البلطجية" يجب أن يتغيروا وينهوا تجاهل الحقوق والحريات التي يكفلها دستورهم بما في ذلك حرية الأقليات الدينية والعرقية.

كما انتقد إدارة أوباما لفشلها في تقديم الدعم للشعب الإيراني ضد النظام، وقال أنه "في عام 2009 عندما أتيحت الفرصة، لم تفعل أميركا ذلك".

وشدد وزير الخارجية الأميركي أن "استرضاء النظام لن ينجح ببساطة ولذا اعتمدت إدارة ترمب إجراءات جادة ومدروسة" ضد النظام الإيراني.

وقال إن العقوبات ضد القاضيين الإيرانيين جاءت بسبب إجهاضهما للعدالة في المحاكمات الصورية وإصدار احكام تعسفية ضد الصحفيين والمحامين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأقليات العرقية والدينية بالسجن لفترات طويلة وبالجلد وحتى عقوبة الإعدام.

فرض قيود

وكان الإجراء الثالث ضد إيران الذي أعلنته بومبيو اليوم هو فرض قيود على التأشيرات لأفراد أسر المسؤولين الحاليين أو السابقين في النظام الذين شاركوا في حملة قمع الاحتجاجات الأخيرة، وذلك بموجب قانون الهجرة.

وقال بومبيو "إن البلطجية الذين يقتلون أبناء الناس لن يسمح لهم بإرسال أبناءهم للدراسة في الولايات المتحدة".

يذكر أنه وفقًا لمنظمة العفو الدولية، قتلت قوات الأمن الإيرانية 304 متظاهراً على الأقل بينهم 18 طفلاً.

ولم يكشف المسؤولون الإيرانيون عن حصيلة القتلى في الاحتجاجات على الرغم من دعوات الهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة مرتكبي الجرائم.