قتيل وجريح بعملية طعن في شمال شرق لندن

أعلنت ​الشرطة البريطانية​ أن رجلاً يعتقد أنه في الثلاثينيات من عمره توفي بعد طعنه في مدينة والتهامستو بشمال شرق لندن، فيما نقل رجل آخر يعتقد أنه في العشرينات من عمره إلى المستشفى مصابًا بجروح بسبب ​عملية طعن​.

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