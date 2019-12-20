نيبينزيا: لإيران حق الرد على انتهاك واشنطن قرار مجلس الأمن

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن "الولايات المتحدة بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، قد انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وأنه من حق طهران اتخاذ إجراءات الرد على هذه الخطوة"، مشيراً إلى أن "تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي رفع إلى مجلس الأمن يؤكد انتهاك واشنطن القرار رقم 2231 الداعم للاتفاق النووي، داعيا المجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الأميركية".
ولفت إلى أن "الولايات المتحدة لا تتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي فحسب، بل تهدد باقي الدول بالعقوبات على التزامها ببنود القرار 2231"، مشيراً إلى "أننا لا نفهم كيف يمكن تعزيز الأمن والسلام الدولي بتقويض قرارات مجلس الأمن"، مضيفاً "استخدام العقوبات أحادية الجانب يتسبب بمزيد من الأزمات".
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