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السلطات العراقية تحدد الأحد كمهلة جديدة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة

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كشف مصدر في ​رئاسة الجمهورية​ ​العراق​ية لوكالة "فرانس برس" أن المسؤولين العراقيين حددوا مهلة جديدة تمتد حتى الأحد لتسمية مرشح لتكليفه ب​تشكيل الحكومة​ المقبلة، نظراً إلى انّ الجمعة والسبت يوما العطلة الأسبوعية في العراق.

ولم يتمكن البرلمان عند منتصف ليل الخميس من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، فيما ينص ​الدستور​ على أن يقوم ​رئيس الجمهورية​ ​برهم صالح​ مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوماً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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