السلطات العراقية تحدد الأحد كمهلة جديدة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة

كشف مصدر في ​رئاسة الجمهورية​ ​العراق​ية لوكالة "فرانس برس" أن المسؤولين العراقيين حددوا مهلة جديدة تمتد حتى الأحد لتسمية مرشح لتكليفه ب​تشكيل الحكومة​ المقبلة، نظراً إلى انّ الجمعة والسبت يوما العطلة الأسبوعية في العراق.

ولم يتمكن البرلمان عند منتصف ليل الخميس من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، فيما ينص ​الدستور​ على أن يقوم ​رئيس الجمهورية​ ​برهم صالح​ مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوماً.