السلطات العراقية تحدد الأحد كمهلة جديدة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة

كشف مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية لوكالة "فرانس برس" أن المسؤولين العراقيين حددوا مهلة جديدة تمتد حتى الأحد لتسمية مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، نظراً إلى انّ الجمعة والسبت يوما العطلة الأسبوعية في العراق.
ولم يتمكن البرلمان عند منتصف ليل الخميس من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، فيما ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوماً.
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