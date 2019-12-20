أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ عن أن "طائرات عسكرية قصفت أهدافا تابعة لـ"حماس" منها مجمع عسكري في ​قطاع غزة​"، موضحاً أن "الضربات جاءت ردا على اطلاق ​قذيفة​ صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل في وقت سابق الليلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: الجيش الإسرائيلي قصف مواقع لـ"حماس" في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.