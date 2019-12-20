الحكومة الليبية: طيران أجنبي يقصف أهدافا بمصراتة

أعلنت قوات ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية عن "قيام طيران أجنبي بشن غارات على أهداف بمدينة ​مصراتة​"، موضحةً أن "طيران حربي أجنبي شن ضربات على منشآت عسكرية قديمة بمدينة مصراتة، بينها معسكر الدفاع الجوي ومعسكر كتيبة حطين ولم تسجل أي خسائر بشرية نتيجة القصف".

وأشارت إلى أن "الطيران الحربي قصف المعسكرات، بالتزامن مع وجود تحليق للطيران المسير فوق أجواء المدينة".