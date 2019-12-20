قنبلة صوتية في مجرى نهر أبو علي بباب التبانة وإطلاق نار في القبة

القى مجهول في ​طرابلس​ ​قنبلة​ صوتية في مجرى نهر ابو علي ب​باب التبانة​. كما سمع ​إطلاق نار​ في منطقة ​القبة​ تبين أنه في الهواء خلال أشكال بين عدد من الشبان.

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