قنبلة صوتية في مجرى نهر أبو علي بباب التبانة وإطلاق نار في القبة

القى مجهول في طرابلس قنبلة صوتية في مجرى نهر ابو علي بباب التبانة. كما سمع إطلاق نار في منطقة القبة تبين أنه في الهواء خلال أشكال بين عدد من الشبان.
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